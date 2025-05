Nicht ganz so glänzend präsentierten sich Aktien von Zurich , die nach den Quartalszahlen des Versicherers um 1,7 Prozent nachgaben. Insgesamt sei der Start ins Jahr wie erwartet ausgefallen, so die schweizerische Bank UBS. Während das Wachstum in der Lebensversicherung sehr stark ausgefallen sei, hätten sich die Preissteigerungen im Nichtleben-Geschäft abgeschwächt. Zugleich sei die Belastung aus Naturkatastrophenschäden etwas höher als erwartet gewesen.