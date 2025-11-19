Die Bedeutung der Geschäftszahlen und Prognosen des wertvollsten Unternehmens der Welt sind nicht zu unterschätzen. Zumal das Unternehmen in Börsenindizes wie dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 schwer gewichtet ist. «Die Ergebnisse heute Abend können deshalb Volatilität erzeugen, die mit der Veröffentlichung von Inflationszahlen und dem Arbeitsmarktbericht aus den USA (...) mehr als mithalten kann», schrieb Analyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets.