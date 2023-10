Angesichts der Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahost-Konflikt seien die Anleger erneut in Deckung gegangen, sagten Händler. Für Nervosität sorgte ein Fernsehbericht, demzufolge Irans oberster politischer und religiöser Führer Ajatollah Ali Chamenei gesagt habe, Israels «Völkermord» an den Palästinensern im Gazastreifen solle sofort aufhören. Dies fachte Befürchtungen an, dass der Konflikt in der Region eskalieren könnte. Neue Anzeichen einer starken US-Wirtschaft schürten zudem Sorgen um die nächsten Schritte der US-Notenbank.