Zudem gab es günstige Signale von der Inflation, die sich in Spanien und Frankreich deutlich abgeschwächt hatte. Ferner sorgten Preisdaten aus den USA am Nachmittag für gute Stimmung. Der Anstieg des PCE-Deflators der persönlichen Konsumausgaben - das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed - blieb hinter den Prognosen zurück. Damit steht der an den Börsen erhofften, weiteren US-Zinssenkung im November kaum noch etwas im Wege.