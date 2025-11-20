Aus dem freundlichen europäischen Bankensektor ragten die Aktien von EuroStoxx-Spitzenreiter BNP Paribas mit einem Plus von 4,4 Prozent hervor. Die Franzosen wollen ihren Kapitalpuffer stärken und kaufen zugleich eigene Aktien zurück. Die Quote des harten Kernkapitals soll bis 2027 auf 13 Prozent steigen. In den Aktienrückkauf steckt BNP 1,15 Milliarden Euro, das Rückkaufprogramm soll noch im November starten. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem klaren Signal der Stärke.