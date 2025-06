Besser entwickelten sich Airbus mit plus 1,4 Prozent. Künftig soll bis zur Hälfte des Überschusses des Flugzeugbauers als Dividende an die Aktionäre fliessen. Zudem will Vorstandschef Guillaume Faury die Gewinne im Geschäft mit Hubschraubern, Rüstung und Raumfahrt in den kommenden Jahren nach oben treiben.