Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone erholte sich bis zum Handelsende um gut ein Prozent auf 5'741,71 Punkte. Auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ihren Leitzins stabil zu halten, reagierten die Märkte derweil kaum - schliesslich war der EZB-Beschluss auch so erwartet worden. Der Euroraum geht nun mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.