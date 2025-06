An der Börse ist Broadcom mittlerweile mehr als eine Billion Dollar wert, genauer rund 1,2 Billionen. Damit hat der Chip-Zulieferer für Technologiekonzerne wie Apple und Google sich Sachen Marktkapitalisierung mittlerweile am Elektroautobauer Tesla vorbei auf den siebten Rang der wertvollsten US-Konzerne geschoben. Allerdings könnte sich das am Freitag angesichts der erwarteten Kurskonsolidierung von Broadcom und der erwarteten Erholung von Tesla schon wieder umkehren.