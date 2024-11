Nach einem freundlichen Start baute der deutsche Leitindex sein Plus aus und schloss 1,37 Prozent höher mit 19'263,70 Punkten. Am Mittwoch hatte er erst knapp über der 19'000-Punkte-Marke, die sich zuletzt wiederholt als Unterstützung erwiesen hatte, Halt gefunden. Für den anfangs schwachen MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es am Donnerstag letztlich um 0,89 Prozent auf 26'474,41 Punkte hoch.