Im Dax verloren Volkswagen -Titel nach einigen Schwankungen am Ende minimal. Zu Wochenbeginn wurde in allen deutschen Werken die Arbeit befristet niedergelegt. Analyst Philippe Houchois vom US-Investmenthaus Jefferies schätzt, dass ein Stellenabbau und eine Umstrukturierung bei Volkswagen den Konzern 2,5 bis 4 Milliarden Euro kosten dürften. Dagegen gewannen die Papiere von Konkurrent BMW im mässigen Branchenumfeld 2,7 Prozent. Daniel Schwarz vom Analysehaus Stifel schrieb, bei Gesprächen in Frankfurt habe sich das Management zuversichtlich zum Schlussquartal sowie vorsichtig optimistisch zu 2025 geäussert.