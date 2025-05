Der Leitindex übertrumpft damit die wichtigsten Indizes in Europa und den USA. Der EuroStoxx liegt aktuell mit weniger als elf Prozent im Plus, während der US-Leitindex Dow Jones Industrial auf ein Minus von 1,5 Prozent kommt. Der Dow hatte am Vortag deutlich nachgegeben und konnte sich am Donnerstag zuletzt knapp ins Plus hangeln. Der EuroStoxx beendete den Handelstag 0,55 Prozent tiefer bei 5'424 Zählern. In der zweiten deutschen Börsenreihe fiel der MDax um 1,28 Prozent auf 30'053,54 Zähler.