Während der Dow, der den Aktienhandel an der Wall Street abbildet, gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,15 Prozent auf 48'180 Punkte fiel, knüpfte der Nasdaq 100 an seine jüngste Talfahrt an. Auch wenn der technologielastige Leitindex seine frühen Verluste etwas reduzierte, büsste er zuletzt noch 0,55 Prozent auf 25'376,30 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 lag mit einem Abschlag von 0,38 Prozent auf 6'825 Zähler im Mittelfeld seiner Indexkollegen.