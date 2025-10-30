Der bekannteste Wall-Street-Index Dow stieg im frühen Geschäft um 0,5 Prozent auf 47'866 Punkte, nachdem er tags zuvor erstmals in seiner Geschichte über 48'000 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,5 Prozent auf 6.855 Punkte nach. Für den technologiestarken Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 25'888 Punkte abwärts. Auch diese beiden Indizes sowie der breite Nasdaq Composite hatten am Mittwoch ihre bereits mehrwöchige Rally mit weiteren Bestmarken gekrönt.