Für einen weiteren Anstieg an den Börsen müssen nach Ansicht des Kapitalmarktexperten Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Rahmenbedingungen besser werden. «Erstens muss das Zolltheater aus dem Weissen Haus langsam aufhören», so Molnar. «Zweitens darf die Zinssenkungsfantasie an der Wall Street, was den September für eine nächste Zinssenkung angeht, nicht wieder plötzlich abebben.» Und ausserdem müssten die Quartalszahlen der Unternehmen gut ausfallen. Letzteres war am Donnerstag nicht unbedingt der Fall.