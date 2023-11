ZF hat einen Motor entwickelt, der statt der Magnete aus Neodym und anderen seltenen Erden Elektromagnete enthält - und ist nicht das einzige Unternehmen, das seine Anstrengungen in dieser Richtung verstärkt hat. Magnete werden in Elektromotoren gebraucht, um elektrische Energie in mechanische Leistung umzuwandeln. Elektromotoren bestehen im Grundsatz aus zwei Magneten, die sich gegenseitig anziehen und abstossen und so Kraft entwickeln. Magnete aus seltenen Erden sind von selbst, also permanent magnetisch. Elektromagnete entwickeln dagegen ihre Kraft erst, wenn Strom durch eine Kupferspule fliesst und so ein Magnetfeld entsteht. Diese Technik wird fremderregt genannt.