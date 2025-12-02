Nach dem schwachen Wochenstart haben Anleger am Dienstag im frühen New Yorker Aktienhandel doch wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex Nasdaq 100 gestützt auf die anziehenden Nvidia -Aktien um 0,7 Prozent auf 25'521 Punkte stieg. Er nahm seine Erholung damit wieder auf und erreichte ein Hoch seit fast drei Wochen.