Ein Zeichen für eine doch noch vorhandene, gewisse Risikobereitschaft an den Märkten ist am Dienstag eine Erholung von Kryptowährungen.
«Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten», kommentierte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone mit Blick auf den Aktienmarkt. «Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik.»
(AWP/cash)