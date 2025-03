Als erster Punkt wird u.a. die Maximierung des Nettoinventarwerts genannt. Evolva verfüge über steuerliche Verlustvorträge in Höhe von 318 Millionen Franken, die für einen profitablen Erwerber einen Wert von 20 bis 40 Millionen darstellen könnten, heisst es etwa. Die Kotierung an der SIX sei zudem von strategischer Bedeutung und sollte nicht aufgegeben, sondern «effektiv genutzt werden». Weiter müsse Evolva versuchen, seinen Cash-Burn zu beseitigen.