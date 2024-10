«Und solange in diesem Konflikt Gegenangriff auf Angriff erfolgt, dürfte auch die Nervosität an der Börse hoch bleiben», kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. «Es ist aber nicht so, dass Panik herrscht, vielmehr wägen die Investoren die Chancen aus weiteren geldpolitischen Lockerungen und steigenden geopolitischen Risiken gegeneinander ab», sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets.