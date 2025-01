Die Unternehmen in den unterhalb des Dax sind zwar auch international aufgestellt, aber mittelständischer aufgestellt und so in der Tendenz wesentlich abhängiger von der Lage in Deutschland. Bezüglich des Dax dagegen gab Analyst Sören Hettler von der DZ Bank in einer Studie zu bedenken, dass dieser viel mehr als Deutschland widerspiegele. Seine Kursentwicklung folge daher am ehesten dem globalen Wirtschaftswachstum. 2025 dürfte daher aus seiner Sicht für den Dax erneut ein erfolgreiches Aktienjahr werden.