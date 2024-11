Positive Vorzeichen waren auch an den anderen Leitbörsen in Europa zu sehen. So stieg der EuroStoxx 50 um 1,07 Prozent auf 4.854,03 Punkte. Die Börsen in Zürich und London legten weniger deutlich zu. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende 0,8 Prozent im Plus.