In den kommenden Tagen legen passend dazu unter anderem Microsoft , Apple und Meta Quartalszahlen vor. Ausserdem stehen Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank an. «Die grosse Frage für diese Woche ist nun, ob sich ein zweiter Abverkauf nach den Quartalszahlen und den Notenbank-Sitzungen einstellt oder ob sich die Schnäppchenjäger bereits so sicher fühlen, dass sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wollen und schon wieder im Rally-Modus sind», schrieb Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets.