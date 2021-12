Der Auftakt in die vorletzte Handelswoche dieses Jahres ist am Schweizer Aktienmarkt rot ausgefallen. Auch an den europäischen Börsenplätzen gaben die Kurse zu Beginn der Weihnachtswoche deutlich nach. "Ein ordentlicher Nackenschlag", kommentierte ein Händler das Geschehen. Immerhin erholte sich der Leitindex SMI im Tagesverlauf von seinen Tiefstständen unter 12'500 Punkten. Die Marktteilnehmer seien aber ganz klar im "Risk-Off Modus" gewesen, hiess es aus Börsenkreisen. "Nun muss sich zeigen, ab welchem Kursniveau der Beissreflex bei den Marktteilnehmern wieder aktiviert werden kann", ergänzte der Börsianer.