Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Tagesverlauf seine Verluste aus dem frühen Handel wieder eingedampft. Bis Börsenschluss konnte der Leitindex SMI dank einer Vielzahl an positiven Neuigkeiten gar recht klar zulegen. Positiv kam an den Märkten etwa an, dass es innerhalb der Europäischen Zentralbank (EZB) einem Bericht zufolge Überlegungen zu einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten gibt. So haben sich in den vergangenen Wochen hochrangige Notenbanker dafür ausgesprochen, einen stärkeren Zinsschritt nicht auszuschliessen. Positiv wäre ein solcher Schritt vor allem für die Glaubwürdigkeit der Notenbank, kommentierten Händler. Signalisiert worden war für die Sitzung am Donnerstag ursprünglich eine Anhebung um 25 Basispunkte.