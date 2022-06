Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einer Sitzung in engen Spannen leichte Gewinne verbucht. Der Leitindex SMI konnte die anfängliche Schwäche, bei der er ein neues Jahrestief markierte, wettmachen. "Aber für eine Erholung reichte es nicht", sagte ein Händler. Nach der schwachen Vorwoche sei die Stimmung weiterhin getrübt und die Anleger hätten sich daher auch nicht aus der Deckung getraut. In der Vorwoche war das Barometer um 5,7 Prozent gefallen - so stark wie beim Einmarsch Russlands in die Ukraine. Da in den USA feiertagbedingt nicht gehandelt wurde, seien die Impulse von jenseits des Atlantiks zudem ausgeblieben.