Am Schweizer Aktienmarkt haben sich die Anleger vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vom Mittwoch zurückgehalten. Der Markt war am Morgen noch mit einer klaren Erholungsbewegung in den Handel gestartet, die aber bereits gegen Mittag wieder klar an Schwung verlor. Der Leitindex SMI konnte den Tag dennoch knapp über der Marke von 12'000 Punkten beenden.