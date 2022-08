Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag belastet von Konjunktur- und Zinssorgen schwächer geschlossen. Im späten Handel konnte der Leitindex SMI seine Verluste aber noch eingrenzen. Negative Konjunkturdaten aus dem Ausland, die hohe Inflation und die damit verbundenen Zinssorgen hätten die Anleger vorsichtig gestimmt, hiess es am Markt. Wegen der Sommerferien seien allerdings noch immer viele Akteure abwesend, was den Handel volatil gemacht habe. "Vieles mutete etwas zufällig an", meinte ein Händler. Zusätzlich trübten negative Neuigkeiten aus der Medizintechnikbranche die Stimmung.