Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag vom Ausverkauf am vergangenen Freitag ein wenig erholt und moderate Kursgewinne erzielt. Die Investoren hätten sich aber nur zaghaft wieder aufs Börsenparkett gewagt, hiess es am Markt. Viele Anleger seien nach wie vor verunsichert, weil über die neue Omikron-Variante des Coronavirus noch nicht sehr viel bekannt sei, sagte ein Händler. Zudem fragten sie sich, ob der Ausverkauf am Markt übertrieben war oder ob der Zeitplan für die Erholung von der Pandemie nach hinten verschoben werde, hiess es in einem Kommentar. Dazu komme, dass in der laufenden Woche viele wichtige Konjunkturzahlen, darunter der US-Arbeitsmarktbericht, veröffentlicht würden.