Am Donnerstag rückt China in den Vordergrund. Die Inflationsdaten für Januar dürften zeigen, ob sich die Deflation in der Volksrepublik auch zu Jahresbeginn fortgesetzt hat. Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent gesunken sind. Sie waren im Dezember bereits den dritten Monat in Folge gefallen - und zwar um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung erscheint konjunkturell gefährlich: Wenn sich Verbraucher in Erwartung weiter sinkender Preise dauerhaft beim Konsum zurückhalten, wird die gesamte Wirtschaft in einem Strudel aus sinkenden Preisen, fallenden Löhnen und Investitionszurückhaltung nach unten gezogen.