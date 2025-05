Der Leitindex SMI schloss das Geschäft in einem insgesamt an Impulsen armen Handel etwas tiefer ab. Eine schwere Belastung für den Index waren die Abgaben von Novartis, während vor allem Finanzwerte zulegten. Händler beschrieben das Geschehen als insgesamt ruhig. Schliesslich standen am Berichtstag kaum wichtige Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten auf dem Programm, während einige Finanzmärkte in Asien sowie auch die Börse in London geschlossen blieben.