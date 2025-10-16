06:20
Darüber hinaus gibt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die Konjunkturprognosen für den Herbst 2025 bekannt.
+++
05:45
Die Börsen in Asien ziehen an. Für gute Stimmung sorgt vor allem der Chipsektor, der von einer starken Rally bei US-Branchenkollegen profitiert. Zudem hebt ein robuster Auftakt der Berichtssaison an der Wall Street die Stimmung. Für Zuversicht sorgen auch Anzeichen für eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA. US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Mittwoch, eine Verlängerung der derzeitigen Zollaussetzung sei möglich. Zudem wolle US-Präsident Donald Trump den chinesischen Staatschef Xi Jinping weiterhin noch in diesem Monat in Südkorea treffen. «Der Nervenkrieg zwischen den USA und China hat sich noch nicht gelegt», sagt jedoch Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com. «Die Lage wird sich erst dann vollständig beruhigen, wenn die Chinesen von der Drohung mit Exportbeschränkungen für Seltene Erden abrücken und die USA die für den 1. November geplante Zollerhöhung auf 100 Prozent rückgängig machen. Bis dahin wird die Nervosität an den Märkten anhalten.»
In Tokio zieht der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 48'088 Punkte an. Der breiter gefasste Topix notiert 0,5 Prozent höher bei 3199 Zählern.
Die Börse Shanghai gewinnt 0,3 Prozent auf 3924 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen steigt um 0,6 Prozent auf 4634 Punkte.
Im weiteren Tagesverlauf werden die Zahlen des taiwanischen Chip-Herstellers TSMC erwartet. Der weltgrösste Auftragsfertiger für hochentwickelte KI-Chips, TSMC, dürfte dank der stark gestiegenen Nachfrage nach KI-Infrastruktur im dritten Quartal einen Gewinnsprung von 28 Prozent auf einen Rekordwert ausweisen.
Zu den Gewinnern in Japan zählen der Technologie-Investor SoftBank Group mit einem Plus von 6,58 Prozent und der Chip-Ausrüster Tokyo Electron mit einem Zuwachs von 3,65 Prozent. Die Aktien des Kabelherstellers Fujikura, der als Indikator für Investitionen in KI-Rechenzentren gilt, steigen um 1,58 Prozent. Die Papiere von Renesas Electronics machen einen Sprung von 7,28 Prozent. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, der Chiphersteller prüfe den Verkauf seiner Timing-Sparte.
+++
04:20
Der japanische Finanzminister Katsunobu Kato bedauerte am Mittwoch vor Journalisten einige schnelle Kursverluste beim Yen. «Es ist wünschenswert, dass sich die Wechselkurse stabil bewegen. Wir sind wachsam gegenüber jeder übermässigen Volatilität am Devisenmarkt.» Hintergrund der jüngsten Kursschwankungen ist die politische Unsicherheit in Japan. Der Versuch der neuen Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei (LDP)Sanae Takaichi, die erste Ministerpräsidentin des Landes zu werden, geriet ins Wanken, nachdem der kleinere Koalitionspartner der Regierungspartei die Zusammenarbeit aufkündigte.
+++
03:00
Äusserungen von US-Präsident Donald Trump stützen die Ölpreise. Laut Trump hat der indische Premierminister Narendra Modi zugesagt, kein Öl mehr aus Russland zu kaufen. Trump kündigte zudem an, er wolle auch China zu einem solchen Schritt bewegen. Washington verstärkt damit seine Bemühungen, Moskaus Energieeinnahmen zu kappen. Indien und China sind die beiden wichtigsten Abnehmer von russischem Rohöl, das auf dem Seeweg transportiert wird.
+++
23:55
Nach dem durchwachsenen Vortag sind die US-Börsen am Mittwoch nach erfreulichem Auftakt unterschiedlich aus dem Handel gegangen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6671 Punkte hinauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 46'253 Punkte.
Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,68 Prozent auf 24745 Zähler zu. Im Techsektor gewannen die Titel des Chipherstellers AMD 9,4 Prozent und blieben damit nur knapp unter ihrem Rekordhoch.
In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründeten die Zuversicht der Anleger zudem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch sich Investitionen sowie Kredite verbilligen und damit die Konjunktur angekurbelt werden kann. Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies.
Unter den Einzelwerten überraschten zur Wochenmitte erneut Finanzhäuser positiv. So brachten sprudelnde Einnahmen der Bank of America im Sommer überraschend viel Gewinn ein. Deren Anteile zogen um 4,4 Prozent an. Bei Morgan Stanley fielen die Erträge im Aktienhandel unerwartet hoch aus. Die Papiere gewannen 4,7 Prozent.
Im Dow waren Walmart der Tagessieger. Die Aktien des Einzelhandelsriesen setzten ihren zuletzt starken Lauf mit plus 1,7 Prozent fort und erreichten im frühen Handel ein Rekordhoch. Dem Konzern zufolge sind die Kunden bei ihren Einkäufen nach wie vor alles andere als zurückhaltend, ungeachtet der Warnsignale von Banken für eine nachlassende Konjunktur.
Die Aktien des Pharmakonzerns Abbott Laboratories rutschten nach einer Senkung des Ausblicks wegen möglicher Zollbelastungen um 2,9 Prozent ab.
(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)