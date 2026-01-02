Der Londoner Leitindex FTSE 100 knackt am ersten Handelstag des neuen Jahres erstmals in seiner Geschichte die 10'000-Punkte-Marke. Er legt in der Spitze um 0,9 Prozent auf 10'016 Zähler zu.
Im vergangenen Jahr gewann er fast 22 Prozent und erzielte damit sein bestes Ergebnis seit 2009. Getragen wurde die Rally vor allem durch die weltweite Euphorie im Bereich der Künstlichen Intelligenz.
Auch der EuroStoxx50 startet mit einem Rekordhoch in das neue Jahr. Er stieg um bis zu 0,7 Prozent auf 5830 Punkte. Der Dax gewinnt in der Spitze 0,5 Prozent auf 24'613 Zähler und liegt damit knapp unter seinem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von 24'771 Punkten.