Auch der EuroStoxx50 startet mit einem ⁠Rekordhoch in das neue Jahr. Er stieg um bis zu 0,7 Prozent auf 5830 Punkte. Der Dax gewinnt in der Spitze 0,5 ​Prozent auf 24'613 Zähler und liegt damit knapp ‌unter seinem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch ‍von 24'771 Punkten.