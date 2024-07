Der französische Cac 40 verabschiedete sich am Freitag mit einem Gewinn von 1,22 Prozent auf 7.517,68 Punkte ins Wochenende. Der britische FTSE 100 stieg um 1,21 Prozent auf 8.285,71 Punkte. In Zürich zog der SMI um 1,12 Prozent auf 12.241,49 Punkte an.