Die Hoffnungen richteten sich auf das anstehende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den USA. «Bereitet Fed-Chef Powell nun den Boden für eine vielleicht auch grössere Zinssenkung im September, blieben die Börsenampeln auf grün und nach der Schrecksekunde im August spräche nicht viel gegen einen positiven Herbst an der Börse», sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.