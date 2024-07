Serbien werde am Freitag ein Rahmenabkommen mit der EU über mineralische Rohstoffe unterzeichnen, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vucic gegenüber Reportern am späten Mittwoch. Das anfängliche Übereinkommen sehe den Aufbau einer verarbeitenden Industrie sowie die Herstellung von Batterien vor, so Vucic. Dies würde die Produktion von Materialien sowie von Elektroautos sicherstellen, die in der EU verkauft werden können, ohne dass Abgaben erhoben werden.