In der Schweiz, Deutschland und Japan sind die Börsen heute geschlossen. Die USA, China und Hongkong handeln den ganzen Tag über, in Grossbritannien dauert der Handel bis zum Mittag.

Wie und wo über die Neujahrstage gehandelt wird und welche Börsen geschlossen sind, zeigt folgende Übersicht:

Datum Tag Schweiz USA Deutsch-

land UK Japan China Hong-

kong 31. Dez

Silvester Di x offen x 1/2 x offen offen 1. Jan

Neujahr Mi x x x x x x x 2. Jan

Berchtolds-

tag Do x offen offen offen x offen offen 3. Jan Fr offen offen offen offen x offen offen

Die asiatische Aktien rutschten am letzten Handelstag des Jahrzehnts ab. "Wir sehen einige Gewinnmitnahmen bis zum Jahresende", sagte Ryan Felsman, leitender Ökonom bei CommSec in Sydney. Anleger nehmen Gewinne mit, die sie seit dem Abschluss einer vorläufigen Einigung zwischen den USA und China aufgebaut haben. Er und fügte hinzu, dass Fortschritte bei einer Lösung des 17 Monate dauernden Handelskonflikts auch im neuen Jahr ein positiver Faktor für die Anleger blieben.

Der Handelsberater des Weissen Hauses sagte am Montag, dass das Handelsabkommen wahrscheinlich in der nächsten Woche unterzeichnet werde, betonte aber, dass die Bestätigung von Präsident Donald Trump oder dem US-Handelsbeauftragten kommen würde. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,8 Prozent tiefer bei 23'667 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans bewegte sich kaum. Die Märkte in Japan und Südkorea blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 108,70 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9760 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9678 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1203 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0845 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3120 Dollar.

An der Wall Street haben die Anleger nach der jüngsten Rekordjagd etwas Kasse gemacht. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Montag allesamt nach, machten jedoch im Handelsverlauf einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wieder wett. Börsianer sprachen gleichwohl von einem recht dünnen Handel kurz vor dem Jahreswechsel. An Neujahr wird nicht gehandelt.

Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,41 Prozent auf 28 528,34 Punkte. Damit liegt die Jahresbilanz für den US-Leitindex aktuell aber immer noch bei gut 22 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 0,39 Prozent auf 3227,27 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 stand 0,49 Prozent tiefer bei 8727,57 Zählern, nachdem er im frühen Handel noch mehr als 1 Prozent eingebüsst hatte. Alle drei Indizes hatten am Freitag noch Rekordstände erklommen.

(cash/AWP/Reuters)