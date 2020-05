Coronavirus: Bundesrat hat laut Ständeratspräsident Stöckli «viel Geschirr zerschlagen» - Infektionszahlen in Deutschland fallen weiter

06:00

In Deutschland ist die Zahl der festgestellten Infektionen um 679 auf 163'175 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle legt um 43 auf 6692 zu.

Eine weltweite Übersicht zu den Coronavirus-Fällen hat die Johns Hopkins Universität in den USA.

+++

04:00

Neuseeland meldet zum ersten Mal seit dem 16. März keine neuen Fälle. Es gebe keine weiteren virusbedingten Todesfälle und die Zahl der Todesopfer bliebe bei 20, sagt der Generaldirektor des Gesundheitswesens, Ashley Bloomfield. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Land liege bei 1137. Aufgrund der sinkenden Fallzahlen infolge der frühen Reaktion und des harten Durchgreifens von Ministerpräsidentin Jacinda Ardern konnte Neuseeland bereits vergangene Woche einige Beschränkungen des täglichen Lebens aufheben.

+++

03:30

Der Präsident des Ständerats, Hans Stöckli, hat den Bundesrat wegen seiner Entscheide in der Lockerungsphase kritisiert. Das Gremium sei mit seinem Mikromanagement zum Getriebenen geworden, sagte der Berner SP-Politiker den "Zeitungen der CH-Media" vom Montag. "Da verstrickte er sich in Widersprüche: Grossverteiler konnten Bücher verkaufen, Buchhandlungen nicht; Grosseltern dürfen Enkel herzen, hüten nicht; Museen öffnen am 11. Mai, Zoos erst am 8. Juni", sagte er. Solche Details könnten aber von einem strategischem Führungsorgan wie der Landesregierung unter diesem Zeitdruck gar nicht gemanagt werden, erklärte der Politiker.

"Jetzt hat der Bundesrat viel Geschirr zerschlagen", betonte der Ständeratspräsident. Detailfragen hätte er in enger Absprache mit den Betroffenen unter Vorgabe von nachvollziehbaren Kriterien entscheiden sollen, führte Stöckli weiter aus (zum ausführlichen Artikel geht es hier).

Nationalratspräsidentin @IsabelleMoret und Ständeratspräsident Hans Stöckli wenden sich mit einer neuen Videobotschaft an die Bürgerinnen und Bürger #CoronaInfoCH : https://t.co/D4yhOFemfh pic.twitter.com/H24fVaAbix — Parl CH (@ParlCH) April 29, 2020

+++

03:00

Die Zahl der weltweiten Fälle von neuartigen Corona-Infektionen liegt nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters bei über 3,5 Millionen. An COVID-19 sind demnach fast eine Viertelmillion Menschen gestorben. Der Anstieg der Todesfälle und der Neuinfektionen hat sich von den im letzten Monat erreichten Höchstständen verlangsamt, wie aus den Reuters-Daten hervorgeht. Die meisten Fälle treten in Nordamerika und europäischen Ländern auf. In Lateinamerika, Afrika und Russland steigen die Zahlen.

+++

02:15

Ein Leitartikel der staatlichen Zeitung "China Global Times" verurteilt die Vorwürfe der USA, das neuartige Coronavirus stammt aus einem Labor in Wuhan. "Die Trump-Regierung führt weiterhin einen beispiellosen Propagandakrieg, während sie versucht, die weltweiten Bemühungen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie zu behindern", heißt es in dem Leitartikel am Montag. Pompeo habe keine Beweise dafür, dass das Virus seinen Ursprung in dem Labor in Wuhan habe und dass er "bluffte". Die USA werden in dem Artikel aufgefordert, entsprechende Beweise offen zu legen. Die Tageszeitung unter der Schirmherrschaft der Kommunistischen Partei Chinas reagierte damit auf ein ein Interview des US-Außenministers Mike Pompeo vom Sonntag, in dem dieser erklärte, es gebe eine Menge Hinweise darauf, SARS-CoV-19 sei aus einem chinesischen Labor in der Hauptstadt der Provinz Hubei.

+++

01:40

US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass bis Ende des Jahres ein wirksamer Impfstoff gegen das neuartige Coronavirs SARS-CoV-2 vorliegt. Dies gibt Trump bei seiner ersten Townhall zur Corona-Krise bekannt, die von dem Sender Fox News übertragen wird. Außderdem will er Schulen und Universitäten im September wieder öffnen.

What to know about Fox News' #TrumpTownHall at Lincoln Memorial:

- Trump: Vaccine could be available by end of 2020

- Trump promises “conclusive” report on #COVIDー19’s China origins

- Pence: "I should have worn the mask at the Mayo Clinic"

More @business: https://t.co/B92L03qEZv pic.twitter.com/A6ifNbnqHX — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 4, 2020

+++

00:30

Reisende nach Frankreich, die aus einem EU-Land, dem Schengenraum oder Großbritannien einreisen, werden von einer geplanten obligatorischen zweiwöchigen Quarantäne befreit, teilt das französische Konsulat in Großbritannien mit. Einzelheiten werden in einem Dekret enthalten sein, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die in einem Gesetzentwurf zur Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 24. Juli festgelegt werden, teilt eine Sprecherin der französischen Regierung mit.

+++

00:15

Die US-Zentren für Seuchenbekämpfung und -prävention (CDC) melden 1'122'486 Fälle des neuen Coronavirus, ein Anstieg von 29'671 Fällen gegenüber dem Vortag. Die Zahl der Todesfälle steigt um 1452 auf 65.735.

