12:40

Die Corona-Flächentests in Südbünden sind ein erster Probelauf für ein späteres periodisches, systematisches Testen im ganzen Kanton. Die Bündner Behörden haben eine Kampagne für die schweizweit ersten Corona-Flächentests lanciert.

+++

11:50

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 4'262 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Die Anzahl durchgeführter Tests liegt bei 22'572. Daraus ergibt sich eine Positivitätsrate von 18,9 Prozent.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 3'956. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 3'891, vor einer Woche bei 3'754.

Zudem wurden 195 neue Spitaleinweisungen und 92 neue Todesfälle gemeldet.

+++

11:45

Die grenzüberschreitenden Zugverbindungen zwischen der Schweiz und Italien werden ab dem 10. Dezember auf unbestimmte Zeit eingestellt. Der Entscheid basiere auf einem Dekret der italienischen Regierung, teilten die SBB am Dienstag mit.

Das Angebot der EuroCity-Züge zwischen der Schweiz und Italien wird ab Donnerstag auf unbestimmte Zeit eingestellt. Betroffen ist neben den Verbindungen des Fernverkehrs auch das regionale Angebot von Tilo. Die Züge der SBB verkehren bis zur Landesgrenze. Die Züge im Regionalverkehr zwischen Brig und Domodossola sind nicht betroffen.

Der Online-Fahrplan werde schnellstmöglich angepasst, schreiben die SBB. Bei ihr gekaufte Billette werden an den SBB Verkaufsstellen oder über den RailService (0848 44 66 88) rückerstattet.

+++

11:20

BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin begrüsst die Zulassung seines Impfstoffs in Grossbritannien, aber: "Wir haben jetzt nicht wirklich Zeit, uns darüber zu freuen. Wir haben noch viel zu tun", sagt Sahin im Gespräch mit RTL/ntv. Von einer Zulassung in der EU gehe er bis Jahresende aus. "Im Grunde könnten wir direkt einen Tag später anfangen auszuliefern." Noch in diesem Jahr könne das Unternehmen in Kooperation mit dem US-Konzern Pfizer 50 Millionen Impfdosen herstellen, sagt Sahin und fügt hinzu: "Wir haben weiterhin vor, die für 2021 bereits geplanten 1,3 Milliarden Dosen zu produzieren und auszuliefern." Er gehe davon aus, dass bis zum Sommer etwa 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein könnten.

+++

+++

10:30

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert für Deutschland umfassende Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten. "Ab dem 24. Dezember 2020 bis mindestens zum 10. Januar 2021 sollte in ganz Deutschland das öffentliche Leben weitgehend ruhen und ein harter Lockdown gelten", heisst es in einer Stellungnahme. "Hierfür sollten zusätzlich zu den ab dem 14. Dezember vorgeschlagenen Massnahmen alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs geschlossen und die Weihnachtsferien in den Bildungseinrichtungen verlängert werden." Grund seien die anhaltend hohen Infektionszahlen.

+++

09:55

In den USA breitet sich die Corona-Pandemie weiterhin aus. Am Montag meldeten die Behörden binnen eines Tages 192 299 nachgewiesene Neuinfektionen, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore vom Dienstagmorgen (MEZ) hervorging. Am Freitag war mit 227 885 Neuinfektionen der bislang höchste Wert registriert worden.

President Trump is expected to sign an executive order aimed at prioritizing the shipment of the coronavirus vaccine to Americans before other nations, according to senior administration officials https://t.co/3beoqjxQqI — CNN (@CNN) December 8, 2020

Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion binnen 24 Stunden belief sich am Montag auf 1404. Die bislang höchste Zahl war am Donnerstag mit 2879 Toten gemeldet worden.

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern rund 14,95 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben mehr als 283 000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmässig aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich aktualisiert.

+++

09:00

In Grossbritannien ist mit dem Impfen gegen das Coronavirus begonnen worden. Als erster Mensch weltweit, der nicht an einer Studie zur Entwicklung des Impfstoffs der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech teilnahm, bekam die 90-jährige Margaret Keenan das Mittel in einem Krankenhaus im englischen Coventry um 07:31 Uhr (MEZ) verabreicht.

Factbox: What next for Pfizer's COVID-19 vaccine after UK rollout https://t.co/oPcvm95qqy pic.twitter.com/Z2PEdgpOc1 — Reuters (@Reuters) December 8, 2020

Der britische Premierminister Boris Johnson begrüsst den Start der Corona-Impfkampagne in seinem Land. In einer über soziale Medien verbreiteten Erklärung dankt er den Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Wissenschaftlern und den Freiwilligen, die sich als Testpersonen an der Studie zur Entwicklung des Impfstoffs beteiligten. Gleichzeitig ruft er die Öffentlichkeit dazu auf, sich weiter an Regeln zur Eindämmung des Virus zu halten. "Wir werden das gemeinsam besiegen."

+++

07:15

Der Genfer Virologe Antoine Flahault fürchtet eine Verschlechterung der Lage in der Deutschschweiz. Der Winter habe erst begonnen und sei noch lang, sagt der Virologe gegenüber dem "Tagesanzeiger". Das Problem: Das Abwarten und Zögern hätten einige Deutschschweizer Kantone in eine arge Corona-Lage gebracht. Flahault vergleicht die Situation in der Deutschschweiz mit dem Auf und Ab in den USA. Menschen müssten sich noch deutlich vorsichtiger verhalten, um das Virus unter Kontrolle zu bringen.

Als Negativbeispiele führt Flahault Basel-Stadt, den Aargau und Zürich an, die es nicht schaffen, die Reproduktionszahl R unter 1 zu senken. Dies wäre für einen markanten Rückgang der Fallzahlen aber nötig.

+++

06:15

Mit der Janssen-Cilag AG hat das vierte Unternehmen ein Impfstoff-Gesuch bei Swissmedic eingereicht im Kampf gegen das Coronavirus. Das Schweizerische Heilmittelinstitut prüft auch dieses beschleunigt im rollenden Verfahren, wie es am Montagabend mitteilte. Zuvor hatten bereits die schwedische-britische AstraZeneca sowie die deutsche Biontech mit ihrem US-Partner Pfizer und Moderna aus den USA Gesuche eingereicht.

Die Janssen-Cilag AG ist ein deutsches Tochterunternehmen des US-Gesundheitskonzerns Johsnon&Johnson. Janssen-Cilang habe den Antrag für den Vektor-basierten Impfstoff-Kandidaten fast zeitgleich auch in Europa und Kanada gestellt, erklärte Swissmedic.

Im rollenden Verfahren müssen die Firmen mit einem Zulassungsantrag nicht warten, bis alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, sondern können Resultate der fortlaufenden Studien einreichen, sobald diese verfügbar sind. So könne Swissmedic auch früher eine Entscheidung über eine erste Zulassung treffen, damit der Schweizer Bevölkerung sichere, wirksame und qualitativ einwandfreie Impfstoffe rasch zur Verfügung stehen, heisst es in der Mitteilung weiter.

+++

05:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Anstieg der Positiv-Tests in Deutschland um 14'054 auf über 1,197 Millionen. Die Zahl gestorbenen Menschen, die positiv getestet wurden, erhöht sich um 423 auf 19'342. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt binnen Tagesfrist um eins auf 147,2 pro 100'000 Einwohner. Bund und Länder streben an, den Wert wieder unter die Schwelle von 50 zu drücken.

+++

03:10

Die südkoreanische Regierung unterzeichnet mit vier führenden Impfstoffherstellern Lieferverträge. 34 Millionen Impfeinheiten sollen von AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson sowie der Partnerschaft von Pfizer/Biontech bereitgestellt werden. Zusätzliche Dosen für weitere 10 Millionen Menschen würden Regierungsangaben zufolge über das globale Impfstoffprojekt COVAX der Weltgesundheitsorganisation beschafft. Die Regierung in Seoul erklärt, das Land erwäge nicht, Impfstoffe aus Russland oder China zu beziehen.

South Korea to buy coronavirus vaccines for 44 million people https://t.co/4meUOIDwDL pic.twitter.com/uCmyGjabrr — Reuters (@Reuters) December 8, 2020

+++

02:10

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery spricht sich für härtere Ausgangsbeschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie aus, um einen "Kollaps der Intensivstationen nach dem Jahreswechsel" zu vermeiden. "Wir brauchen überall in Deutschland, wo die Infektionszahlen hoch sind, bis Weihnachten harte Ausgangsbeschränkungen, bei denen die Menschen nur noch aus triftigem Grund das Haus verlassen dürfen. Zur Arbeit, Schule, Kita, in den Supermarkt und zum Arzttermin sollen die Menschen natürlich gehen dürfen, alles andere sollte aber für die kommenden zwei Wochen verboten und sanktioniert werden", sagt der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, der Zeitung "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).

+++

+++

+++

21:00

Die US-Seuchenzentren CDC geben 174'387 registrierte Neuinfektionen und 1118 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt mehr als 14,6 Millionen Corona-Infektionen und über 281'000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.

