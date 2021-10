10:45

Russland verzeichnet angesichts steigender Infektionszahlen mit 1015 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus erneut einen Höchstwert. Erst am Samstag hatte die täglich gemeldete Totenzahl die Schwelle von 1000 überschritten. Zudem registrieren die Behörden binnen 24 Stunden 33'740 Neuinfektionen. Das sind rund 600 weniger als am Montag, als mit 34'325 den fünften Tag in Folge ein neuer Höchstwert verzeichnet worden war. Russland weist nach den USA, Brasilien und Indien weltweit die viertmeisten Corona-Todesfälle auf, bei den Infektionen liegt Russland auf Platz fünf.

The spread of COVID-19 among children in England is fuelling a recent rise in cases nationally and causing concern among some scientists that vaccines are being rolled out in schools too slowly, risking the welfare of children and adults alike

Ungeimpfte Tennisprofis werden wohl keine Einreiseerlaubnis für die Australian Open in Melbourne im kommenden Januar erhalten. Dies teilte Dan Andrews, Premierminister des Bundesstaates Victoria, mit. Damit wäre der Start von Titelverteidiger und "Impfskeptiker" Novak Djokovic beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres akut gefährdet. "Ich denke nicht, dass ein ungeimpfter Spieler ein Visum für dieses Land bekommt. Dem Virus ist es egal, wo du in der Weltrangliste stehst oder wie viele Grand Slams du gewonnen hast", sagte Andrews.

Ein mit Waren beladener RAlpin-Bahnkonvoi ist letzte Woche an der italienischen Grenze zurückgewiesen worden. Offenbar waren sechs der 16 Fahrer des Kombi-Operateurs von BLS, SBB und Hupac nicht im Besitz des von den italienischen Behörden geforderten "Green Pass".

In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 111'393 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Insgesamt wurden damit rund 45,14 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um mindestens 1462 auf 729'797. Weltweit weisen die USA die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf.

New Zealand reports record daily cases as Delta spreads

In Indien registriert das Gesundheitsministerium 13'058 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie rund 34,1 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Weltweit ist das die zweithöchste Zahl nach den USA. Weitere 164 Menschen starben in Indien nachweislich mit oder an dem Coronavirus, insgesamt sind es damit 452'454 Todesfälle.

Angesichts dramatisch angestiegener Corona-Infektionszahlen führt die russische Ostsee-Metropole St. Petersburg zahlreiche Einschränkungen im öffentlichen Leben ein. Ab dem 1. November müssen Erwachsene etwa bei Sport-Grossveranstaltungen nachweisen können, dass sie geimpft oder genesen sind. Ab Mitte November ist ein entsprechender Nachweis per QR-Code demnach auch beim Besuch von Fitnessstudios, Theatern, Kinos und Museen notwendig. Ab Dezember soll die Regelung zudem auf Gastronomie und Einzelhandel ausgeweitet werden.

Wie in vielen anderen Regionen in Russland ist die Infektionslage in St. Petersburg seit Wochen sehr angespannt. Am Montag registrierten die Behörden 3097 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Russlandweit wurde mit mehr als 34'300 Infektionen binnen eines Tages ein neuer Höchststand seit Beginn der Pandemie erreicht.

Viele Schweizerinnen und Schweizer warten sehnlichst auf die dritte Impfung. Israel, die USA sowie Österreich kennen sie bereits. Das schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic wollte sich bis jetzt nicht auf einen Zulassungstermin festlegen. Claus Bolte, Bereichsleiter Zulassung von Swissmedic, wird gegenüber "10vor10" von Fernsehen SRF konkret: "Ich spreche von wenigen, vielleicht zwei, drei Wochen. Das hängt jetzt im Wesentlichen von den Firmen ab und wann sie unsere Fragen so beantworten, dass wir die Zulassung auch erweitern können." Bis Ende Oktober sei eine Zulassung möglich, wenn die Unternehmen mitspielten, so Bolte. Dann stehe der Booster-Impfung in der Schweiz nichts mehr im Weg.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 6771 Neuinfektionen binnen eines Tages für Deutschland. Das sind 1800 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche als 4971 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 75,1 von 74,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 88 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 94.716. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,38 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Nach einem Anstieg der Corona-Neuinfektionen greift Lettland wieder stärker durch. Für vier Wochen sollten Geschäfte, Restaurants und Schulen geschlossen werden, teilt Gesundheitsminister Daniels Pavluts nach einer Krisensitzung der Regierung mit. Auch solle es in dieser Zeit keine Veranstaltungen geben. Für Geimpfte sollen die Beschränkungen ab dem 15. November gelockert werden. Lettland zählt zu den Ländern in der Europäischen Union mit den niedrigsten Impfquoten

Rumänien kämpft mit einer neuen Corona-Welle. Die Spitäler sind überlastet und die Intensivstationen überfüllt. Das hat wohl auch mit der niedrigen Impfquote im Land zu tun. Nur rund jeder Dritte, jede Dritte in Rumänien ist geimpft. Die Impfskepsis in Rumänien ist gross. Auch, weil die Bevölkerung traditionell wenig Vertrauen in die staatlichen Behörden hat. Zudem befeuerten Desinformationskampagnen in den Medien Zweifel an der Impfung.

Corona-Pandemie - «Wir glauben es nicht, bis wir sterben»: Die Impfskepsis in Rumänien ist gross

