07:15

Die Mutationen verschärfen die Corona-Situation in der Schweiz. Während sich die britische Variante rasant verbreitet, gibt es bisher nur einen registrierten Fall der brasilianischen Variante. Wo dieser festgestellt wurde, ist nun bekannt. Die infizierte Person wurde in einem Spital im Kanton Zürich behandelt, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion auf Anfrage vom "Tages-Anzeiger" bestätigt. Und zwar Ende Januar 2021.

Der Risiko-Patient mit Vorerkrankungen sei umgehend in Isolation gekommen und behandelt worden. Wo sich die Person die Virus-Mutation eingefangen hat, ist weiterhin fraglich. Genau nachverfolgen könne man dies nicht. Klar sei nur: Im Umfeld der infizierten Person gab es "Reiseaktivitäten mit Brasilien", wie die Gesundheitsdirektion mitteilt.

Die brasilianische Corona-Variante weist Veränderungen auf, die zu einer erhöhten Übertragbarkeit und einer Verschlechterung der epidemiologischen Situation führen kann.

+++

#CoronaInfoCH Quarantänepflicht: Die Länderliste der Staaten und Gebiete wurde aktualisiert. Diese Liste tritt am 11. Februar und am 22. Februar in Kraft. https://t.co/n4Ye3W2via — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) February 10, 2021

+++

06:30

Menschen, die in den USA vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, können künfitg die Quarantäne überspringen. Sie sei nicht mehr notwendig, selbst, wenn der Geimpfte Kontakt mit jemandem hatte, der mit dem Virus infiziert ist. Das erklärt die US-Seuchenschutzbehörde CDC.

Die Aufhebung der Quarantänepflicht für Geimpfte bedeutet jedoch nicht, dass sie aufhören sollten, Vorsichtsmassnahmen einzuhalten, spezifiziert die Behörde. Es sei lediglich nicht notwendig, in Quarantäne zu gehen.

+++

06:00

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland auf 64,2 (Vortag: 68,0) weiter zurückgegangen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Der Wert gibt an, wie viele von 100'000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. Bund und Länder streben einen Wert unter 50 an. Zudem gibt das RKI 10'237 neue Fälle bekannt, in denen Menschen positiv auf Corona getestet wurden. Ferner werden 666 weitere Fälle mitgeteilt, in denen Menschen starben, die positiv getestet worden waren. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 63'635.

+++

+++

23:50

Das Coronavirus breitet sich in Argentinien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 7739 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf etwas mehr als zwei Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte auf 49'674 zu.

+++

23:45

Weltweit haben sich über 107,08 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,34 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 27,26 Millionen Infektionen und 468'571 Toten.

+++

21:30

In Portugal sind einem Medienbericht zufolge die ersten zwei Fälle von Corona-Infektionen durch eine zuerst in Brasilien nachgewiesene, ansteckendere Variante des Virus bestätigt worden. Sie seien in der Region der Hauptstadt Lissabon aufgetreten, berichtet der Sender SIC. Die britischen und südafrikanischen Varianten des Virus, die ebenfalls ansteckender sind, wurden bereits in Portugal nachgewiesen.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)