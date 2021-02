06:00

Breite Kreise haben die vom Bundesrat am Mittwoch angekündigten Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen begrüsst. Die Kantonalen Gesundheitsdirektoren sprachen sich für ein zurückhaltendes Vorgehen aus. Angezeigt sei ein etappenweises Vorgehen mit mehreren kleinen Öffnungsschritten, um einen "Jo-Jo-Effekt" zu verhindern.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

Ein erster Schritt in Richtung Normalität: Ab 1. März sollen Läden, Museen und Zoos in der Schweiz wieder öffnen. Im Freien sollen Treffen mit 15 Personen möglich sein. Restaurants bleiben geschlossen. Zudem hat der Bundesrat am Mittwoch die Härtefallgelder von fünf Milliarden Franken auf zehn verdoppelt.

Die Details zum Öffnungsschritt finden Sie hier.

+++

+++

23:30

Weltweit haben sich über 109,69 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,52 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 27,83 Millionen Infektionen und 488'455 Toten.

+++

23:00

Die US-Seuchenbehörde CDC hat nach eigenen Angaben bislang 56,3 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 72,4 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)