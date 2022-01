06:00

Die Verlängerung der Quarantäneregeln und der Homeoffice-Pflicht um nur einen statt zwei Monate stösst bei Verbänden und Kantonen grossmehrheitlich auf Zustimmung. So rasch als möglich solle der Bundesrat nun die Corona-Massnahmen weiter lockern, lautet der Tenor.

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

+++

05:35

Die FDP fordert nach den jüngsten Entscheiden des Bundesrats zur Coronapolitik eine weitere Lockerung der Quarantäneregeln in der Schweiz. "Nein zu einer Quarantäne für doppelt geimpfte Personen", schrieb die FDP auf Twitter. Was die übrigen Einschränkungen angehe, sollten Anfang März weitere Lockerungen möglich sein, sofern es die epidemiologische Lage zulasse. Explizit begrüsst die FDP die Priorisierung bei den PCR-Tests.

#BREntscheid | Covid-19 Einschränkungen: Falls es die epidemiologische Lage zulässt, sollen bereits per Anfang März Lockerungen möglich sein

Tests: Ja zu einer Priorisierung der PCR-Tests

Quarantäne: Nein zu einer Quarantäne für doppelt geimpfte Personen https://t.co/Jd77tbnSQ8 — FDP Schweiz (@FDP_Liberalen) January 19, 2022

Die Mitte-Partei sieht derweil Hoffnung auf eine baldmöglichste Normalisierung, wie sie auf Twitter schrieb. Sie erwarte, dass der Bundesrat die Massnahmen bei einer positiven Entwicklung anpasse. Die Mitte begrüsse, dass die Massnahmen zur Quarantäne und die Homeoffice-Pflicht nur bis Ende Februar verlängert worden sei.

Die Grünliberalen (GLP) begrüssen die Verlängerung der Corona-Schutzmassnahmen. Angesichts der unsicheren Lage sei der Entscheid des Bundesrats richtig, schrieb GLP-Präsident Jürg Grossen auf Twitter.

+++

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet neue Rekordstände für Deutschland in der Coronavirus-Pandemie. Es gab in der Nacht zum Donnerstag auf seiner Website die Gesamtzahl von 8,3 Millionen gemeldeten Infektionen bekannt und damit 133'536 mehr als am Vortag. Das ist der höchste in Deutschland verzeichnete Anstieg seit dem Ausbruch der Seuche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 638,8 und markierte damit ebenfalls einen Rekord. Die Zahl der Todesfälle legte um 234 auf 116'315 zu. Am Donnerstag vergangener Woche waren 81'417 neue Fälle verzeichnet worden, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 427,7.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

03:00

Millionen geimpften Arbeitnehmern droht in Deutschland nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Donnerstagausgabe) im Fall von Corona-Quarantäne das Ende der Lohnzahlung. Zu diesem Ergebnis kommt ein Kurzgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, wie das Blatt schreibt. Danach haben Arbeitnehmer in Quarantäne, die einmal geimpft sind oder deren Zweitimpfung mehr als drei Monate zurückliegt, künftig keinen Anspruch auf eine Lohnzahlung. "Das Fehlen der Covid19-Auffrischungsimpfung würde dann zum Ausschluss des Entschädigungsanspruchs (...) führen", zitiert die Zeitung aus dem zweiseitigen Gutachten. Schließlich hätte der Betroffene den Arbeitsausfall mit einer jüngst von der Stiko "öffentlich empfohlenen" dritten Impfung verhindern können. Bislang erhalten nur Ungeimpfte im Quarantäne-Fall keinen Lohn mehr.

+++

Beim Klick auf die Grafik erscheint der Covid-19 Vaccination Tacker von Reuters, der die Impfquoten weltweit dokumentiert.

+++

23:35

Weltweit haben sich bislang rund 334,4 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,9 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

+++

21:50

Österreich lockert ab kommenden Montag die Einreisebestimmungen. 14 Omikron-Vorreiterstaaten werden von der Liste der Virusvariantengebiete gestrichen, berichten diverse österreichische Zeitungen. Diese seien zehn Staaten des südlichen Afrikas sowie Dänemark, die Niederlande, Norwegen und Großbritannien. Damit können Drittgeimpfte künftig aus aller Welt ohne Auflagen nach Österreich einreisen.

+++

Corona-Pandemie - China stellt Null-Covid-Strategie trotz Omikron nicht in Frage https://t.co/xzDgjQIODt pic.twitter.com/Q2ZNfeOMDA — cash (@cashch) January 19, 2022

+++

21:30

In Spanien sinkt die Corona-Infektionsrate den zweiten Tag in Folge nach einem elf Wochen anhaltenden Anstieg auf Rekordzahlen. Die 14-Tage-Inzidenz ging am Mittwoch auf 3286 Fälle pro 100'000 Einwohner zurück von 3306 am Dienstag, wie das Gesundheitsmisterium des Landes mitteilt. Die Omikron-Variante mache inzwischen 70 bis 90 Prozent der Neuinfektionen aus. Insgesamt wurden bislang mehr als 8,5 Millionen Ansteckungs- und 91'000 Todesfälle verzeichnet.

+++

20:45

In Frankreich verzeichnen die Gesundheitsbehörden 436'167 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind etwas weniger als am Vortag, als mit 464'769 nachgewiesene Ansteckungsfälle der bisherige Höchstwert erreicht wurde. In Krankenhäusern starben 231 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt sind es damit 100'570 Todefälle.

+++

20:00

Der Bundesrat zeigt sich bezüglich eines Endes der Corona-Krise vorsichtig optimistisch. In zwei Wochen will er über Lockerungen diskutieren. Allerdings gebe es keine Abkürzung aus der Pandemie. Die Regierung beschloss daher, die geltenden Massnahmen zu verlängern.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

Beim Blick auf die Grafik erscheint die Übersicht von der Johns-Hopkins-Universität zur weltweiten Fallzahlen-Entwicklung.

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)