Der Bundesrat disktutiert heute den nächsten Öffnungsschritt. Gemäss der Online-Ausgabe des "Blicks" will Gesundheitsminister Alain Berset nur wenige Lockerungen vorschlagen. So sollen die Restaurants eine Perspektive bekommen und ihre Terrassen öffnen dürfen. Ob dies jedoch am 22. März passiert oder erst später, ist unklar.

Die umstrittene 5-Personen-Regel für Treffen im eigenen Haushalt soll fallen – im Gegensatz zur Homeoffice-Pflicht, die weiterhin in Kraft bleiben könnte. Auch das Verbot für Veranstaltungen mit Publikum gilt wohl weiterhin. Doch vieles bleibe unsicher, da die Fragen auch innerhalb des Bundesrates umstritten seien, so der "Blick" weiter. Der Bundesrat entscheidet zudem definitiv in über die Anpassung der Teststrategie, die er in der vergangen Woche vorgestellt hat.

Der Bund und seine Experten schätzen die epidemiologische Lage weiterhin als schwer berechenbar ein. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Donnerstag 1'409 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1'178. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 1'151, vor einer Woche bei 1'029. Der R-Wert liegt bei 1,09.

Die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Anne Lévy, und die für die Impfstoff-Beschaffungen zuständige Vize-Direktorin Nora Kronig, stehen in der Kritik. Wie "20 Minuten" berichtet, sollte der Pharmakonzern Lonza in der Schweiz eine eigene Produktionsanlage für den Moderna-Impfstoff einrichten. Der Bund lehnte aber ab.

"Das BAG hat eine grosse Chance verpasst", wird Mitte-Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel zitiert. Die FDP forderte ebenfalls, dass die Vorgänge untersucht würden. Für Hans-Ulrich Bigler, Geschäftsführer des Gewerbeverbandes, besteht beim BAG ein Führungsproblem. Kritik äusserten auch SVP-Präsident Marco Chiesa oder Casimir Platzer, der Chef von Gastrosuisse.

05:30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 12'834 neue Positiv-Tests in Deutschland. Das sind 2254 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag auf 72,4 von 65,4. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Den neuen Angaben zufolge starben 252 weitere Menschen in Verbindung mit dem Virus.

Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 73'062. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,53 Millionen Menschen positiv auf das Virus getestet.

Anklicken der Grafik führt zum Covid-19-Tracker der Nachrichtenagentur Reuters.

05:15

Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha und sein Kabinett haben sich erstmal gegen die Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffs entschieden. "AstraZeneca ist immer noch ein guter Impfstoff, aber mit dem, was passiert ist möchte das Gesundheitsministerium auf der Grundlage dieser Empfehlung die Verwendung des AstraZeneca-Impfstoffs vorübergehend verschieben", erklärt Kiattiphum Wongjit, Staatssekretär des Gesundheitsministeriums. Thailands gesamte Impfstrategie ist stark von AstraZeneca abhängig.

Das Medikament wird vor Ort von einer Firma produziert, die dem König des Landes gehört, wobei 61 Millionen Dosen für die thailändische Bevölkerung reserviert sind. Der lokal hergestellte AstraZeneca-Impfstoff soll jedoch nicht vor Juni fertig sein.

Die Übersicht zu den weltweiten Fallzahlen der Johns Hopkins University findet sich hier.

01:30

Das US-Pharmaunternehmen Novavax gibt bekannt, dass sein Vakzin zu 96 Prozent gegen das ursprüngliche Corona-Virus und zu 86 Prozent gegen die britische Variante wirksam sei. Die Zahlen seien laut Unternehmen innerhalb einer Studie erhoben worden, die Novavax in Grossbritannien durchführe. Damit sei das Unternehmen der Zulassung des Impfstoff wieder einen Schritt nähergekommen. Das Vakzin könnte bereits im Mai für den Einsatz in den USA zugelassen werden, wenn die US-Behörden die Daten aus Grossbritannien für ausreichend hielten, so das Unternehmen.

00:10

Nach Dänemark und Norwegen setzt nun auch Rumänien den Einsatz einer Charge des Impfstoffes vom schwedisch-britischen Konzern AstraZeneca aus. Laut rumänischer Behörden sehe man den Verwendungs-Stop als extreme Vorsichtsmassnahme: "Die Entscheidung, die entsprechende Charge unter Quarantäne zu stellen, wurde ausschliesslich aufgrund des in Italien gemeldeten Ereignisses getroffen." Andere Dosen des Unternehmens würden aber weiterhin verwendet. Die Aussetzung soll andauern, bis die Europäische Arzneimittelagentur eine Untersuchung zu dem Fall abgeschlossen hat.

23:50

In Brasilien sind den zweiten Tag in Folge mehr als 2000 Menschen an Corona gestorben. Das Gesundheitsministerium meldete 2233 Tote innerhalb von 24 Stunden und 75.412 Neuinfektionen. Insgesamt haben sich in dem südamerikanischen Land mehr als elf Millionen Menschen mit Corona infiziert.

Gesundheitseinrichtungen in Brasilien warnen davor, dass die Krankenhäuser an ihre Grenzen geraten. Intensivstationen zur Behandlung von Covid-19-Patienten seien in den Hauptstädten von 15 der 27 Bundesstaaten mittlerweile zu mehr als 90 Prozent belegt, teilt das Wissenschaftsinstitut Fiocruz mit. Für die beiden einwohnerstärksten Städte Sao Paulo und Rio de Janeiro wurden trotz scharfer Kritik von Präsident Jair Bolsonaro, einem entschiedenen Lockdown-Gegner, striktere Einschränkungen beschlossen.

23:10

Weltweit haben sich über 118,37 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,75 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 29,25 Millionen Infektionen und 529'739 Toten.

22:20

Der US-Pharmakonzern Johnson&Johnson wird nach Angaben seines Chef-Wissenschaftlers Paul Stoffels bis Ende des Jahres eine Milliarde Dosen seines Corona-Impfstoffs ausliefern. "Nächstes Jahr können wir mehr als zwei Milliarden Impfungen schaffen, und sogar bis zu drei, wenn wir die Kapazitäten maximieren." Stoffels betont, er sei zuversichtlich, dass im zweiten Quartal 2021 wie geplant 55 Millionen Dosen in die EU geliefert werden könnten. Bis Ende 2021 hat der Konzern 200 Millionen Dosen zugesagt. Die EU-Kommission hat dem Vakzin am Donnerstag die finale Genehmigung erteilt. Es ist der vierte Corona-Impfstoff, der in der EU zugelassen ist.

21:40

Portugal will nach einem rund zwei Monate dauernden Lockdown in der nächsten Woche mit Lockerungen beginnen. Kindergärten, Vorschulen und Grundschulen sollen am Montag öffnen, teilt Ministerpräsident Antonio Costa bei einer Pressekonferenz mit. Auch Friseure und Buchläden sollen dann wieder öffnen dürfen. Für Restaurants sei der Schritt erst im Mai vorgesehen. Die Lockerungsmassnahmen würden alle 15 Tage überprüft. Die Landesgrenze zu Spanien soll bis Ostern geschlossen bleiben.

18:20

Pfizer und Biontech werden nach Angaben von Pfizer-Chef Albert Bourla in diesem Jahr um bis zu 20 Prozent mehr Dosen ihres gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoffs produzieren als ursprünglich geplant. Statt der zunächst angepeilten zwei Milliarden Dosen würden es nun 2,3 bis 2,4 Milliarden werden, sagt Bourla. Für 2022 stellt er drei Milliarden Dosen in Aussicht.

