06:15

Israels Regierung will mit einem härteren Corona-Lockdown die Infektionsdynamik bremsen. Nach einer erneuten Zunahme der Fälle beschloss das Kabinett am Dienstagabend eine Verschärfung der geltenden Restriktionen. Diese soll nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu an Donnerstag um Mitternacht in Kraft treten und zwei Wochen andauern. Details werden demnach noch abgestimmt. Medienberichten zufolge umfasst die Verschärfung unter anderem die Schliessung von Schulen und Kindergärten. Das Parlament muss den Massnahmen noch zustimmen.



05:30

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 21'237 auf mehr als 1,8 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 1019 auf 36'537 zu.

04:00

Die chinesischen Behörden sperren Strassenabschnitte in der Provinz Hebei, die die Hauptstadt Peking umfasst. Zudem wird ein zentraler Busbahnhof für Langstrecken in der Provinzhauptstadt Shijiazhuang geschlossen. Am Dienstag wurden 20 der 23 neuen, nicht aus dem Ausland eingeschleppten Fälle in China in Hebei nachgewiesen.

01:00

Australien zieht den Beginn der allgemeinen Impfungen um zwei Wochen auf Anfang März vor. Das teilt das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters in einer E-Mail mit. Australien verzeichnet bislang gut 28'500 Infektionen und 909 Todesfälle.

23:15

Weltweit haben sich über 85,88 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,859 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 20,73 Millionen Infektionen und 353'451 Todesfällen.

21:00

Die US-Seuchenbehörde CDC hat nach eigenen Angaben bislang mehr 4,8 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 17,02 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

20:30

Covid-19-Patienten sollten nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwei Dosen des BioNTech/Pfizer-Vakzins innerhalb von 21 bis 28 Tagen erhalten. Das sei die Empfehlung, sagt ein hochrangiger WHO-Vertreter. Die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer hatten zuvor in der Debatte gebremst, ob auf eine zweite Corona-Impfung zunächst verzichtet werden kann, um mehr Menschen zu impfen. Es gebe keine Daten, dass die Impfwirkung nach 21 Tagen anhalte, hiess es in einer Erklärung der Firmen. Der Impfstoff soll ein zweites Mal verabreicht werden, um einen vollen Schutz zu erreichen.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)