Achtzig Prozent der Menschen in der Schweiz stufen ihre Lebensqualität derzeit als gut oder sehr gut ein. Das ist das Ergebnis des aktuellen Covid-19-Social-Monitors der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Universität Zürich. Im vergangenen April waren es noch 85 Prozent und im Herbst 90 Prozent.

Die Gesundheitsämter haben für Deutschland dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 10'207 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 2'360'606 Ansteckungsfälle nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um 534 auf 66'698. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 57,1.

In den USA melden die Gesundheitsbehörden über 71'500 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Insgesamt wurden damit seit Ausbruch der Pandemie mehr als 27,9 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt um mindestens 2340 auf rund 490'800. Die USA weisen weltweit die mit Abstand höchsten Infektions- und Todeszahlen auf.

Bundesrat Alain Berset zieht in Betracht, dass Personen, die sich gegen Corona impfen lassen, von Lockerungen in verschiedenen Bereichen profitieren. Dagegen kämpft die SVP an, da in der eigenen Basis Impfskepsis verbreitet ist. In den kommenden Wochen wird die Regierung über die heikle Thematik beraten.

Die Vergnügungsparks im US-Bundesstaat New York dürfen trotz Corona-Pandemie im Frühjahr wieder öffnen. Masken, Abstand, Einhaltung von Hygieneregeln und Reduzierung der erlaubten Besucherzahlen auf rund ein Drittel seien dabei Pflicht, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (Ortszeit). So kann beispielsweise der berühmte Vergnügungspark Coney Island im New Yorker Stadtteil Brooklyn, der im vergangenen Jahr komplett geschlossen bleiben musste, ab 9. April wieder seine Tore für Besucher öffnen.

Bereits Ende März dürften Vergnügungseinrichtungen in Innenräumen wie beispielsweise Trampolin-Zentren oder Spielhallen wieder öffnen, sagte Cuomo. Damit verkündete der Gouverneur schon zum wiederholten Mal innerhalb weniger Wochen neue Lockerungen: Zuvor waren unter anderem Stadien wieder eingeschränkt für Grossveranstaltungen freigegeben und die Innenräume der Restaurants, Cafés und Bars der Millionenmetropole New York bei eingeschränkter Kapazität wieder geöffnet worden.

Breite Kreise haben die vom Bundesrat am Mittwoch angekündigten Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen begrüsst. Die Kantonalen Gesundheitsdirektoren sprachen sich für ein zurückhaltendes Vorgehen aus. Angezeigt sei ein etappenweises Vorgehen mit mehreren kleinen Öffnungsschritten, um einen "Jo-Jo-Effekt" zu verhindern.

Ein erster Schritt in Richtung Normalität: Ab 1. März sollen Läden, Museen und Zoos in der Schweiz wieder öffnen. Im Freien sollen Treffen mit 15 Personen möglich sein. Restaurants bleiben geschlossen. Zudem hat der Bundesrat am Mittwoch die Härtefallgelder von fünf Milliarden Franken auf zehn verdoppelt.

Weltweit haben sich über 109,69 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,52 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 27,83 Millionen Infektionen und 488'455 Toten.

Die US-Seuchenbehörde CDC hat nach eigenen Angaben bislang 56,3 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 72,4 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

