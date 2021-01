06:30

Ein Schuldenabbau in der Schweiz wegen der Corona-Krise hat laut dem Freiburger Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger Folgen für die Steuern. Erhöhungen könnten vielleicht gerade noch vermieden werden. "Doch die eigentlich nötigen Steuersenkungen liegen nicht mehr drin", sagt er zu blick.ch. Ohne diese steige die Steuerlast aufgrund von Lohnentwicklung und Steuerprogression von Jahr zu Jahr. Eichenberger warnt nicht nur deshalb vor den Folgen der Schuldenlast: "Die Zeche zahlen die künftigen Generationen. Je mehr Schulden wir machen, desto mehr schränken wir ihren Handlungsspielraum ein."

05:30

Brasilianische Forscher haben im Süden des Landes bei Infizierten zwei verschiedene Coronavirus-Typen - P.2 und B.1.1.28 - nachgewiesen. Ihren Angaben nach habe sie die ersten Menschen entdeckt, die sich gleichzeitig mit zwei verschienden Coronaviren angesteckt haben. Die Infizierten zeigten bislang milde Krankheitsverläufe.

05:00

Die chinesische Gesundheitsbehörde meldet 52 Coronavirus-Fälle. Die Behörde teilt mit, 36 Fälle seien lokalen Ursprungs. In China, wo die weltweite Seuche zuerst registriert wurde, steigt damit die Zahl der bekannten Infizierten auf 89.378.

03:00

Mexiko hat Indien bei den Corona-Totenzahlen überholt. Das nordamerikanische Land liegt nun mit 155'145 Todesopfern weltweit an dritter Stelle, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. In Indien sind der Zählung zufolge 153'847 Menschen mit oder an Corona gestorben. Am stärksten betroffen sind die USA mit 429'661 Toten.

02:30

Der US-Konzern Novavax erklärt, sein Impfstoff habe in einer Erprobung in Grossbritannien eine Wirksamkeit von 89,3 Prozent gezeigt. Nach ersten Analysen habe die Arznei fast dieselbe Wirksamkeit bei den neu entdeckten Virus-Mutationen. Die Studie, an der 15'000 Menschen zwischen 18 und 84 Jahren teilnahmen, solle Grundlage für das Zulassungsverfahren in Grossbritannien, der EU und andere Staaten werden. Bei der neuen Virus-Variante aus Südafrika liege die Wirksamkeit des Vakzins aber bei 50 Prozent.

