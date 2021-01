07:40

Man dachte, im Sommer sei mit der Coronakrise endlich langsam das schlimmste überstanden. Aber der deutsche Virologe Christian Drosten kann sich vorstellen, dass es trotz Impfungen und derzeit stabiler oder sinkender Fallzahlen im Sommer erneut zu sehr hohen Ansteckungsraten kommt. Für Deutschland, wo derzeit 15'000 bis 20'000 Fälle pro Tag registriert werden, rechnet er bis zu 100'000 Fällen am Tag.

Das Szenario, das Drosten zeichnet, könnte genausogut auf die Schweiz zutreffen: "Wenn die alten Menschen und vielleicht auch ein Teil der Risikogruppen geimpft sein werden, wird ein riesiger wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer und vielleicht auch rechtlicher Druck entstehen, die Corona-Massnahmen zu beenden", sagte Drosten dem "Spiegel". "Und dann werden sich innerhalb kurzer Zeit noch viel mehr Leute infizieren, als wir uns das jetzt überhaupt vorstellen können."

Die wichtigsten Entwicklungen aus der Schweiz vom Freitag:

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 2'156 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor. Zudem wurden 92 neue Spitaleinweisungen und 62 neue Todesfälle gemeldet.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2'007. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 2'042, vor einer Woche bei 2'464.

Der R-Wert in der Schweiz ist zum ersten Mal seit Mitte November unter 0,8 gefallen. Am 12. Januar lag die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Menschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, bei 0,79. Mit diesem Wert wäre es möglich, die Fallzahlen in der Schweiz alle zwei Wochen zu halbieren. Das letzte Mal war das vom 6. November bis zum 12. November der Fall gewesen. Einzig Obwalden und Genf verzeichnen noch einen R-Wert über 1 und damit eine starke Ausbreitung der Krankheit. In den meisten Kantonen lag der Wert zwischen 0,8 und 1.

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag im Durchschnitt für alle PCR- und Antigen-Schnelltests bei 11,3 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 348,92 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Nach Angaben des Heilmittelinstitut Swissmedic könnte auch der dritte Coronavirus-Impfstoff von AstraZeneca "in den nächsten Wochen" zugelassen werden. Die schwedisch-britische Firma hatte ihr Gesuch bereits Anfang Oktober des letzten Jahres eingereicht.

für die vergangenen zwei Wochen lag im Durchschnitt für alle PCR- und Antigen-Schnelltests . Im gleichen Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 348,92 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Nach Angaben des Heilmittelinstitut Swissmedic könnte auch der dritte Coronavirus-Impfstoff von AstraZeneca "in den nächsten Wochen" zugelassen werden. Die schwedisch-britische Firma hatte ihr Gesuch bereits Anfang Oktober des letzten Jahres eingereicht.

06:40

Die Zahl der Corona-Toten in den USA ist nach einer Reuters-Erhebung um mindestens 3788 auf 413'775 gestiegen. Die Zahl der Ansteckungen wuchs um mehr als 190'000 auf 24,7 Millionen Menschen.

05:40

China meldet am Jahrestag des ersten Lockdowns in Wuhan - der Stadt, in der sich das Virus weltweit zum ersten Mal verbreitete - 107 Neuinfektionen. Am Tag davor waren es 103. Insgesamt haben sich in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt nach offiziellen Angaben bislang 88'911 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Die Übersicht zur den weltweiten Fallzahlen der Johns Hopkins University findet sich hier.

05:30

In Deutschland steigt die Zahl der Corona-Infizierten um 16'417 auf 2'122'679. Das Robert-Koch-Institut meldet 879 neue Todesfälle. Damit wächst die Zahl der Menschen, die nach einer Ansteckung gestorben sind, auf 51'521. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei knapp 113.

02:50

Die Hongkonger Regierung riegelt das Stadtviertel Jordan ab. Dies gelte, bis alle Einwohner auf eine Infektion getestet worden seien. Ziel sei es, die Bewohner von 70 Hochhäusern binnen 48 Stunden zu testen.

02:10

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen werden die Impfzentren mangels Impfstoff zunächst nur nachmittags impfen können. Das kündigte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, in der "Rheinischen Post" an. "Erst wenn genug Impfstoff da ist, kann ab 08.00 Uhr geimpft werden." Er fordert mehr Einsatz der Politik im Kampf gegen Impfstoff-Lieferprobleme.

23:15

Weltweit haben sich mehr als 97,47 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 2,09 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit 24,51 Millionen Infektionen und 409'987 Todesfällen.

