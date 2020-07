05:15

Die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland steigt um 390 auf 196.944, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle steigt um acht auf 9024.

+++

02:25

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) werden ihre jährlichen Herbstsitzungen im Oktober wegen der neuartigen Coronavirus-Pandemie online abhalten, kündigt Weltbankpräsident David Malpass an. Die Entscheidung, sich virtuell und nicht persönlich in Washington zu treffen, wurde angesichts steigender Infektionszahlen in den Vereinigten Staaten und anhaltender Reisebeschränkungen allgemein erwartet.

+++

“We have to be absolutely cautious about trying to minimize this virus,” says former US Surgeon General Vivek Murthy about President Trump’s claim that 99% of coronavirus cases are “totally harmless.”

“Science tells us this is a very, very concerning virus,” he says. pic.twitter.com/apa81oi7eb

— CNN (@CNN) July 6, 2020