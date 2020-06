07:25

Angesichts eines raschen Anstiegs von Corona-Neuinfektionen treten mehrere US-Bundesstaaten bei den Lockerungen der Corona-Auflagen auf die Bremse. So müssen etwa in Arizona Bars, Fitnesszentren und Kinos wieder schliessen. Der Gouverneur des südwestlichen US-Bundesstaates, Douglas Ducey, erklärte am Montag (Ortszeit), auch Veranstaltungen mit über 50 Teilnehmern seien nun wieder verboten - und das nur eine Woche nach einem grossen Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Arizona.

Beaches in Fort Lauderdale will be closed Fourth of July weekend as officials keep a cautious eye on the rapidly rising number of new coronavirus cases in Florida.

“We thought this was the best step forward when we came out of Phase 1,” says Fort Lauderdale Mayor Dean Trantalis. pic.twitter.com/0BIfGhMVyv

