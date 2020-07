06:40

Ein Lokal in Olten SO hat am Dienstagabend bekanntgegeben, dass ein Gast, der das Lokal besucht hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Die Betreiber baten daher alle Personen, die am 27. Juni im Lokal waren, sich in Quarantäne zu begeben.

Die Verantwortlichen wollen nun die Anwesenheitsliste bei den Behörden einreichen, wie sie am Dienstagabend auf Facebook mitteilten. Sie stellten zudem für Mittwoch weitere Informationen in Aussicht. Es handelt sich um den Terminus Club, der auch ein Restaurant und eine Bar betreibt.

Die Clubszene in der Schweiz ist nach einer "Superspreader"-Infektion im Club Flamingo in Zürich stärker in den Blickpunkt von Behörden und der Öffentlichkeit gerückt. Kritik gab es unter anderem, weil Partybesucher falsche Namen angaben, was die Rückverfolgung der Ansteckungen erschwert.

Mit Stand gestriger Montagmorgen hat die Schweiz 31'714 Infektionen registriert, seitdem die Pandemie das Land erreicht hat. Die täglichen Zahlen, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet, sind zuletzt wieder angestiegen.

06:35

Die USA haben offenbar den grössten Teil der verfügbaren Bestände des Mittels Remdesivir von Gilead Sciences aufgekauft, wie mehrere Medien berichten. Das Ebola-Medikament kann mit einigem Erfolg bei Coronavirus-Erkrankungen eingesetzt werden.

Die Rede ist von 500'000 Einheiten, welche die Regierung von Donald Trump bezogen haben sollen.

05:35

Die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland steigt um 466 auf 194'725, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle steigt um zwölf auf 8985.

04:12

In den USA ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Innerhalb eines Tages gab es Reuters-Daten zufolge mehr als 47'000 neue Infektionen. Kalifornien, Texas und Arizona haben sich zu neuen Epizentren entwickelt.

Es sei eindeutig, dass es momentan keine wirkliche Kontrolle gebe, sagt US-Seuchenexperte Anthony Fauci vor einem Senatsausschuss. Er befürchtet, dass die tägliche Zahl an Neuinfektionen bis zu 100.000 betragen könnte, sollte nicht gegengesteuert werden.

02:20

Südkorea beginnt mit der Verabreichung des Medikaments Remdesivir bei Covid-19-Patienten. Die erste Versorgung im Juli werde vom Hersteller Gilead zur Verfügung gestellt, teilt das Kontrollzentrum für Krankheiten und Prävention mit.

Die Gesundheitsbehörden würden mit Gilead über den Preis verhandeln, um den Einsatz ab August sicherzustellen. Remdesivir gilt als Hoffnungsträger in der Behandlung von Covid-19-Patienten und ist bereits in einigen Ländern, darunter den USA, in Notfällen zur Behandlung zugelassen.

00:20

In Brasilien sind fast 60'000 Menschen an Covid-19 gestorben. Die Zahl stieg binnen eines Tages um 1280 auf 59'594, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Zahl der Infektionsfälle legte um 33.846 auf über 1,4 Millionen zu.

