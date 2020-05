08:30

Laut der Vereinigung Schweizerischer Weinhandel ging der Weinabsatz während des Lockdown um 35 Prozent zurück, wie die "NZZ am Sonntag" berichtet. Der Verband der Spirituosenhersteller stellte seinerseits einen Umsatzrückgang von 25 Prozent wegen der Coronakrise fest. Und beim Bier wurde bis Ende April 5,9 Prozent weniger abgesetzt als zum gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres. Der Sommer dürfte ebenfalls schwierig werden, sind doch umsatzstarke Veranstaltungen wie Festivals abgesagt worden.

Ob tatsächlich auch der Konsum alkoholischer Getränke in der Schweiz während der Krise eingebrochen ist, steht auf einem anderen Blatt. Und bisweilen glaubten einige Leute ja auch, Alkohol schütze vor einer Corona-Ansteckung.

WHO klärt auf – Alkohol schützt nicht vor Corona https://t.co/iUPxOzJz0H — IOGT Schweiz (@iogt_schweiz) April 15, 2020

+++

08:15

Die Spitäler in der Schweiz sind glimpflich durch die Coronakrise gekommen. Wie eine Umfrage der "SonntagsZeitung" bei den grossen Spitälern zeigt, gab es bis Mitte Mai 2100 Coronafälle bei Ärzten, Pflegepersonal und weiteren Angestellten. Die Infektionsrate beim Spitalpersonal betrug etwas mehr als 2 Prozent. Am stärksten betroffen waren Spitäler in der Westschweiz, wo auch die Fallzahlen höher sind. Die Ansteckungen verliefen ohne grosse Komplikationen. Weniger als ein Dutzend Fälle waren derart gravierend, dass die Angestellten längere Zeit im Spital behandelt werden mussten.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.

+++

07:00

In Deutschland registriert das Robert-Koch-Institut 286 neue Coronavirus-Fälle. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 181'482. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um 11 auf 8500.

+++

06:30

Die Schweiz droht im Rennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus abgehängt zu werden. Waren auf dem Höhepunkt der Pandemie mehrere Schweizer Forscher noch in der Pole-Position, so blieben viele in der Schweiz entwickelte Impfstoffe in der präklinischen Phase stecken. Keines der Projekte habe bisher ein Gesuch für eine klinische Studie eingereicht. Das bestätigten die zuständigen Zulassungsbehörden Swissethics und Swissmedic gegenüber der "SonntagsZeitung". Im Gegensatz zu den Schweizer Entwicklern seien ausländische Forscherteams laut einer Liste der WHO schon viel weiter.

+++

05:00

Der Zivilschutz und die Armee in der Schweiz verfügen zwar über Spitäler und Sanitätsstellen. In der Coronakrise waren diese Einrichtungen jedoch nicht zu gebrauchen. Ein Rapport der Eidg. Finanzkontrolle, den die "SonntagsZeitung" publik macht, dokumentiert den Zustand der 94 geschützten Spitäler, die theoretisch Platz bieten für 22'500 Patienten. Der Zustand zahlreicher Anlagen sei unbefriedigend und die Vorbereitung auf den Katastrophenfall unzureichend. Der Kanton Basel-Stadt wandelte seine geschützte Abteilung des Unispitals gar in Parkplätze um. Mehrere Kantone nutzten die Anlagen zur Unterbringung von Asylsuchenden.

+++

03:00

In Basilien wird der Rekordwert von 33'274 Neuinfizierten registriert. Damit steigt die Zahl der Ansteckungen auf 498'440. Die Zahl der Sterbefälle erhöht sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 956 auf 28'834 binnen 24 Stunden.

Einen Überblick über die Zahl der Coronavirusfälle weltweit gibt es bei der Johns Hopkins Universität.

O Brasil registrou, em 24 horas, 33.274 casos de covid-19, segundo boletim do Ministério da Saúde. https://t.co/ycXEkAeIFn — BBC News Brasil (@bbcbrasil) May 31, 2020

+++

02:00

In Südafrika ist die Zahl der Infizierten über die Marke von 30'000 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, haben sich 30'967 Menschen in dem Land mit dem Coronavirus angesteckt. Das sei ein Anstieg um 1727. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 32 auf 643.

+++

00:30

Die Zahl der Virus-Toten in den USA steigt nach Angaben der Behörde CDC um 1074 auf 102'785. Die Zahl der bestätigten Infizierten legt um 18'123 auf rund 1,737 Millionen zu.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)